vor 2 Stunden Frankfurt/Main Städteranking: Karlsruhe belegt Platz 12 der zukunftsfähigsten Städte Deutschlands

Die 30 größten Städte in Deutschland standen auf dem Prüfstand. Die Frage lautete: Welche Stadt steht wirtschaftlich und demographisch am besten da, welche ist also auch am besten für die Zukunft gerüstet? Die Fächerstadt landet bei der Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) im Mittelfeld und belegt Platz zwölf.