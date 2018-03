Auch in diesem Jahr kann man sich in den verschiedenen Stadtteilen Karlsruhes auf einige Feste freuen. Wir verraten Ihnen, welche Termine Sie sich in den Kalender eintragen sollten.

Wenn sich das Wetter den höheren Temperaturen widmet, die Klamotten luftiger werden und das Eis endlich wieder richtig gut schmeckt, stehen sie wieder bevor: die zahlreichen Straßenfeste in der Fächerstadt.

Auch das Jahr 2018 ist in dieser Sache gut aufgestellt. Damit Sie in den kommenden Monaten kein Fest in den verschiedenen Stadtteilen verpassen, haben wir schon jetzt einen Überblick der Veranstaltungen zusammengestellt.

Die Stadtteilfeste 2018:

Lindenblütenfest (29. Juni bis 2. Juli) Von Freitag, 29. Juni, bis Montag, 2. Juli, findet auf dem Gutenbergplatz in der Karlsruher Weststadt das Lindenblütenfest statt.

Altstadtfest Dörfle (6. und 7. Juli) Am Freitag, 6. und Samstag, 7. Juli, werden die Straßen, Hinterhöfe, Ateliers und Plätze des Karlsruher "Dörfle" zum Ort eines neuen Karlsruher Altstadtfests.

Seefest Eggenstein-Leopoldshafen (7. und 8. Juli) Urlaubsfeeling bekommt man auf dem Seefest in Eggenstein-Leopoldshafen am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Juli.

Altstadtfest Durlach (13. und 14. Juli) Durlacher Altstadtfest Freitag Alle Bilder Durlacher Altstadtfest Samstag Alle Bilder Das 42. Durlacher Altstadtfest wird am Freitag, 13., und Samstag, 14. Juli, gefeiert.

Straßenfest Leopoldshafen (20. bis 22. Juli) Die Leopoldshafener Vereine laden zum dritten "Schröcker Dorffeschd" von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Juli, ein. Gestartet wird an diesem Freitag ab 19 Uhr.

Kerwe Neureut (17. bis 20. August) Neureuter Kerwe 2017 Freitag Alle Bilder Kerwe Neureut am Sonntag Alle Bilder Die diesjährige Kerwe im Stadtteil Neureut wird von Freitag, 17. bis Montag, 20. August, gefeiert.

Kerwe Mühlburg (7. bis 10. September) Mühlburger Kerwe 2017 Alle Bilder Die Mühlburger Kerwe findet in diesem Jahr von Freitag, 7. bis Montag, 10. September, statt.

Kerwe Hagsfeld (8. bis 10. September) Hagsfelder Kerwe 2017 Alle Bilder Auch in Hagsfeld ist dieses Jahr wieder eine Kerwe geplant. Sie wird von Samstag, 8. bis Montag, 10. September, veranstaltet.

Kerwe Durlach (14. bis 17. September) Jedes Jahr findet am dritten Sonntag im September die Durlacher Kerwe statt - das ist 2018 am Samstag, 15. und Sonntag, 16. September. Am gleichen Wochenende veranstalten die Durlacher auch das traditionelle Weinfest.

Kerwe Blankenloch (22. und 23. September) Am vierten Wochenende im September - um genau zu sein am Samstag, 22. und am Sonntag, 23. September - feiert der Stadtteil Blankenloch seine diesjährige Kerwe.

Kerwe Friedrichstal (27. und 28. Oktober) Am letzten Oktoberwochenende, also am Samstag, 27. und am Sonntag, 28. Oktober, findet in Karlsruhe die letzte Kerwe 2018 statt. Sie wird in Friedrichstal ausgetragen.

Wir haben ein Straßenfest vergessen? Dann nutzen Sie das untenstehende Formular und teilen Sie uns mit, welches Fest fehlt. Eine Übersicht über weitere größere Events in diesem Jahr in Karlsruhe gibt es in unserem Artikel "Feste in Karlsruhe".