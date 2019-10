vor 1 Stunde Karlsruhe Stadion-Streit zieht sich weiter hin: Entscheidung über Rathaus-Durchsuchung lässt noch auf sich warten

Nach dem erfolglosen Auftritt der Gerichtsvollzieherin bei der Stadt Karlsruhe am Freitag in Sachen Stadionbau und Einsicht in die Unterlagen, hatte der KSC eine Durchsuchung beim Vollstreckungsgericht eingereicht. Darüber sollte in der letzten Oktoberwoche entschieden werden - doch der Fall ist noch keinem Richter zugeteilt.