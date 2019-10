vor 8 Stunden Weingarten Sperrung der B3 bei Weingarten wegen Gasaustritt: Defektes Ventil an Gastank Ursache für Großeinsatz

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es gegen 8.30 Uhr an einer Tankstelle in Weingarten zu einem Gasaustritt. Die B3 ist daher aktuell zwischen Ringstraße und Bruchwaldstraße gesperrt.