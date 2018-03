vor 3 Stunden Karlsruhe Spendenradeln in Karlsruhe: Bewegung an der frischen Luft und dabei Gutes tun

Im Frühjahr startet die Aktion "Karlsruher Spendenradeln". Die Idee: Firmen bezahlen Geld für Werbung, die an Rädern Karlsruher Fahrradfahrer angebracht werden können. Das Geld kommt Einrichtungen in und um Karlsruhe zugute. Karlsruher haben so die Möglichkeit nicht nur sich selbst und der Natur, sondern auch den Bedürftigen der Stadt, etwas Gutes zu tun.