vor 2 Stunden Stuttgart Sonniges WM-Wetter im Südwesten

Public-Viewing-Wetter im Südwesten: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, können sich Fußballfans in Baden-Württemberg auf Sonne am Nachmittag freuen. In Stuttgart werden 24 Grad erwartet, am Rhein 26 Grad.