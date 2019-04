Sonnenbrille statt Regenschirm: Pünktlich zum morgigen Maifeiertag verdrängt die Sonne die Regenwolken in Karlsruhe. Für Ausflüge am 1. Mai kann mit trockenem Wetter und Werten um die 20 Grad gerechnet werden. Und es lohnt sich, das schöne Wetter noch einmal auszunutzen, denn: Zum Wochenende hin soll es schon wieder deutlich nasser und kälter werden. ka-news hat mit Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr gesprochen.

Maibaumstellen, Maiwanderungen, der Tanz in den Mai oder auch nur das Grillen im heimischen Garten: Der Feiertag am Tag der Arbeit lockt traditionell viele Menschen in und um Karlsruhe nach draußen an die frische Luft. Umso wichtiger dabei: Schönes Wetter und sommerliche Temperaturen.

Temperaturen von 20 Grad am Feiertag

Und laut Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr wird es davon am Mittwoch in Karlsruhe reichlich geben: "Nach der wolkenreichen und kühlen Witterung der letzten Tage dürfen wir uns auf einen frühlingshaften 1. Mai freuen", sagt er gegenüber ka-news.

Nach einer frischen Nacht scheine am morgigen Mittwoch häufig die Sonne, die Karlsruhe im Laufe des Tages Temperaturen von leicht über 20 Grad bescheren. "Zwar tauchen im Tagesverlauf ein paar Quellwolken auf, die bringen aber keine Schauer", so die Prognose des Wetterexperten.

Am Wochenende wird es kälter und regnerisch

Doch bereits am Donnerstag könnte es mit dem strahlenden Sonnenschein schon wieder vorbei sein: Laut Mühr sollen die Wolken über den Tag rasch zahlreicher werden, bis zum Abend bleibe es aber - bei ebenfalls rund 20 Grad - noch trocken.

Ab Freitag soll es dann bereits wieder kälter werden, doch spätestens am Wochenende ist es nach Aussage des Meteorologen gegenüber ka-news mit dem Grillwetter endgültig vorbei: "Am Samstag und Sonntag muss mit etlichen Regenschauern gerechnet werden", so Mühr. Dazwischen käme zwar auch mal die Sonne zum Vorschein, mehr als zehn bis zwölf Grad seien am Wochenende allerdings nicht zu erwarten.