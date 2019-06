vor 2 Stunden Karlsruhe Sonne, Wolken, Regen und Gewitter: Wechselhaftes Wetter über das Wochenende im Südwesten

Sonne, Regen und Gewitter - das Wetter im Südwesten wird am Wochenende recht wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Samstag in weiten Teilen des Landes mit vielen Wolken. Im Westen regnet es am Vormittag. Ansonsten bleibt es zunächst trocken.