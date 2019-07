vor 3 Stunden Stuttgart Sommerferien im Land beginnen: Autobahnreisende müssen Baustellen-Staus einplanen

In den Sommerferien müssen Reisende auf den Autobahnen im Südwesten wieder mit längeren Fahrtzeiten rechnen. Vor allem an den Wochenenden erwartet das Verkehrsministerium nach Angaben vom Mittwoch in Stuttgart hohes Verkehrsaufkommen. Staugefährdet sind insbesondere Streckenabschnitte mit Baustellen.