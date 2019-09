Sommerbaustellen in der Fächerstadt: Ein Ende der Verkehrsbehinderungen ist in Sicht

Wenn Ferien sind, sind viele Pendler nicht auf den Straßen in Bus und Autos unterwegs, denn Sommerzeit ist immer auch Urlaubszeit. Die Stadt Karlsruhe nutzt das geringe Verkehrsaufkommen, um dringende Sanierungsarbeiten auf den Straßen zu erledigen. Zum Ferienende sind auch die ersten Baustellen fertig: Auf welchen Routen bald wieder freie Fahrt herrscht und wo sich Pendler noch etwas gedulden müssen - eine Übersicht.

Die gute Nachricht, außer für die Schüler: Die Sommerferien sind bald vorbei und mit ihnen auch viele der Großbaustellen in Karlsruhe. Seit Ende Juli werden beispielsweise die Gleise zwischen dem Europaplatz und dem Mühlburger Tor neu verlegt - gleichzeitig werden am Mühlburger Tor die oberirdischen mit den unterirdischen Abschnitten der Kombilösung verbunden.

1. Europaplatz/Kaiserstraße: "Verschleiß ist zu hoch": Gleistausch, bevor etwas passiert

"Wir müssen die Gleise oberirdisch austauschen, denn sonst schaffen wir es nicht über den Winter", Christian Hormagk, Leiter Instandhaltung bei den VBK, vor Beginn der Sommerferien zu ka-news.de. "Diese Art von Schiene, die dort verlegt ist, neigt dazu, zu brechen - und da kann man jetzt schon sagen, dass etwas passieren wird, wenn wir das so belassen würden! Der Verschleiß ist zu groß."

Diese Bauarbeiten, die auch ein Teil der Kombilösung sind, dauern noch bis Mittwoch, 11. September an. Damit verbunden: Umleitungen für Fahrgäste der Bahn. Ab 4 Uhr in der Früh fahren die Bahnen dann wieder den gewohnten Weg durch die Karlsruher City.

2. Gleisarbeiten in Oberreut

Ebenfalls pünktlich zum Schulbeginn am 11. September enden die Baustellen in Oberreut. Hier gilt ab dem Weinbrennerplatz ein SEV, der die Linie 1 ersetzt. Ab dem Bahnübergang an der Pulverhausstraße werden bis zur Albert-Braun-Straße ebenfalls die Gleise erneuert.

"Wir tauschen das Gleis nicht eins zu eins aus, sondern aus dem Schotterbett wird ein Rasengleis. Das reduziert den Lärm", erklärt Christian Höglmeier, Technischer Leiter bei den VBK. Daher ist eine Zufahrt nach Oberreut von der Pulverhausstraße in die Otto-Wels-Straße nicht möglich.

3. Mendelssohnplatz: Teile der Gleise liegen schon

Weiter im Osten der Stadt, am Mendelssohnplatz, laufen die Arbeiten am künftigen Autotunnel unter der Kriegsstraße nach Plan. "Das Gleisviereck einzubauen ist etwas schwieriger als ein normaler Gleiseinbau, aber die Gleise in Nord-Süd- und in Ost-West-Richtung liegen bereits", sagt Achim Winkel, Pressesprecher der Kasig, auf Nachfrage von ka-news.de.

Doch der Abschnitt zwischen Rüppurrer Tor und dem Kronenplatz bleibt weiterhin gesperrt. Die Bahnen, die regulär über die Fritz-Erler-Straßen fahren würden, nehmen weiterhin den Umweg über die Südost-Bahn. Dieser Abzweig ist wegen der Arbeiten an den Gleisbögen noch bis Samstag, 26. Oktober, nicht im Betrieb. Ab 6.45 Uhr an diesem Tag fahren die Bahnen dann wieder wie gewohnt durch die Rüppurrer Straße.

Bei allen Bauarbeiten an den Gleisen müssen auch die Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wo Autos und andere Verkehrsteilnehmer kein Durchkommen finden: Die Theodor-Heuss-Allee ist zwischen der Rintheimer Querallee und der Breslauer Straße in der Waldstadt voll gesperrt.

4. Bis November Baustelle auf der A8 und Richtung Waldstadt

Hier wird der in die Jahre gekommene der Fahrbahnbelag erneuert. Bis Mitte November sollen die Bauarbeiten noch dauern. Ab Montag, 16. September, können Autofahrer von der Rintheimer Querallee jedoch wieder in Richtung Waldstadt abbiegen.

Wer in den letzten Ferientagen noch einen Kurzurlaub oder Ausflug in Richtung Südosten der Republik plant und dabei auf der A8 unterwegs ist, auf den wartet gleich hinter dem Dreieck Karlsruhe die große Baustelle. Seit Anfang Mai wird am Bergwald die Fahrbahn erneuert, bis Anfang November sollen die Bauarbeiten noch dauern. Hier ist, gerade am letzten Ferienwochenende, mit Staus uns Behinderungen zu rechnen.