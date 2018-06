2016 rollte die letzte SkateNite durch Karlsruhe. Am Montagabend werden nun erstmals wieder Inlineskater durch Karlsruhe fahren - wenn auch in einem anderen Rahmen.

"Auf Grund verschiedener Umstände und behördlicher Randbedingungen ist die SkateDemo-Karlsruhe die Antwort auf den Tod der langjährigen und erfolgreichen Karlsruher SkateNite, welche vor Jahren bis zu über 3.000 Inlineskater zum Mitskaten animierte." Das berichtet "SkateDemo-Karlsruhe", eine Initiative von Christoph Vedder, Michael Fautz und Ralf Dopf in einer Pressemeldung.

Doch damit war 2016 Schluss: "Der elementare Grund hierfür war und ist bis heute, dass seitens des Polizeipräsidiums Karlsruhe 'planbare' Veranstaltungen, wie die Karlsruher SkateNite, nicht länger unterstützt werden. Infolgedessen sieht sich das Ordnungsamt Karlsruhe nicht mehr in der Lage, eine Veranstaltung wie die SkateNite zu genehmigen", heißt es von der Initiative weiter.

Mit einer SkateDemo wollen sie nun für mehr Rechte von Skatern im Straßenverkehr und für den Erhalt der SkateNite demonstrieren. "Wenngleich die Karlsruher SkateNite eine andere Historie hat, so sind doch einige Skatenights aus Demonstrationen hervorgegangen. An diese Tradition soll mit der SkateDemo-Karlsruhe angeknüpft und ab 2018 regelmäßige SkateDemos durchgeführt werden", so die Initiatoren. Erklärtes Ziel sei das Aufleben lassen der SkateNite im gewohnten Rahmen.

Demo soll sich von der SkateNite unterscheiden

Die SkateDemo-Karlsruhe unterscheidet sich grundlegend von der bislang etablierten Karlsruher SkateNite: Es ist davon auszugehen, dass die Geschwindigkeit der Demonstration im Vergleich zur SkateNite geringer sein wird. Des Weiteren wird bei der SkateDemo kein Besenwagen am Ende des Skatefeldes mitfahren. Für Skate-Anfänger ist die Teilnahme an der SkateDemo-Karlsruhe aus diesem Grund nicht zu empfehlen. Ebenso wird SkateDemo-Karlsruhe wohl auch auf andere, von der SkateNite bekannte Highlights, wie dem Musikfahrzeug, Getränkeverkauf und Skateservice verzichten müssen.

Der Demonstrationszug soll erstmals am Donnerstag, 28. Juni, ab 19.30 Uhr auf seine 19 Kilometer lange Strecke gehen, die am Kronenplatz startet. Die Veranstalter rufen dazu auf, Plakate und Trillerpfeifen mitzubringen.