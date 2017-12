vor 8 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Silvester-Wetter: Kurzes Schnee-Intermezzo, dann Nässe und Sturm

Wer rodeln gehen will, sollte sich beeilen: Nach einem kurzen Schnee-Intermezzo drohen im Südwesten Regen und Tauwetter. Nach Schneefall unter anderem im Schwarzwald und auf der Ostalb am Donnerstag dürften auch am Freitag noch ein paar Flocken fallen, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte.