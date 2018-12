vor 2 Stunden Karlsruhe Schwerpunktkontrollen in der Vorweihnachtszeit: Polizei und VBK wollen Sicherheitsgefühl stärken - viele Straftaten konnten bereits "im Keim erstickt werden"

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Polizei Karlsruhe erneut eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle im Tram- und Stadtbahnverkehr durchgeführt. Ziel sei es, das subjektive Sicherheitsempfinden der Fahrgäste und Bürger zu stärken, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Räumlicher Schwerpunkt war der Innenstadtbereich zwischen Europaplatz, Hauptbahnhof und Kronenplatz. Rund 35 Fahrscheinprüfer und 33 Polizisten waren bei der Aktion im Einsatz.