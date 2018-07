vor 2 Stunden Gaggenau Schwerer Unfall in Gaggenau: Frau und Kleinkind von Auto überfahren

Eine Fußgängerin und ein Kleinkind in einem Kinderwagen sind in Baden-Württemberg von einem Auto überfahren worden. Die 54-jährige Frau, die Großmutter des Kindes, starb am Freitagabend auf dem Weg ins Krankenhaus, wie die Polizei weiter mitteilte.