vor 48 Minuten Karlsruhe Schwerer Unfall beim Bergwald: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Am Mittwoch wurde ein Autofahrer bei einem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann befreien. Zuvor war er nach einer ruckartigen Lenkbewegung in den Gegenverkehr geraten.