vor 2 Stunden Karlsruhe Schwerer Unfall auf der Südtangente: B10 in Fahrtrichtung Pfalz weiterhin gesperrt, Reinigungsarbeiten dauern an

Auf der Karlsruher Südtangente in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz hat es um 12.12 Uhr zwischen Mühlburg und Knielingen einen Unfall gegeben. Das teilt die Polizei in einer Eilmeldung mit. Die Strecke ist in Fahrtrichtung Pfalz noch für unbekannte Zeit gesperrt.