vor 3 Stunden Schwerer Unfall auf der A8 bei Pforzheim: Fahrer gestorben

Am Dienstagmittag kam es um kurz nach 11 Uhr auf der Autobahn 8 bei Pforzheim zu einem schweren Unfall, an dem drei Lkw beteiligt waren. Der spanische Fahrer eines Kleinlasters kam dabei ums Leben. In Richtung Westen war die Fahrbahn für rund eine Stunde voll gesperrt.