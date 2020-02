Auf der Bundesstraße 36 hat es auf Höhe von Graben-Süd einen schweren Unfall gegeben. Laut der Polizei waren ein Lkw und ein Auto beteiligt. Zwei Personen wurden verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden, insgesamt entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

+++Aktualisierung Montag, 18 Uhr+++

Nach den bisherigen Erkenntnissen und der Verkehrspolizei befuhr die 31-Jährige Fahrerin eines Renaults gegen 11.20 Uhr die B36 in Richtung Norden. Zwischen Linkenheim-Hochstetten und Graben-Neudorf kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte dort seitlich mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lkw.

"Hierdurch wurde der vordere linke Reifen des Lkws zerstört, so dass das Gespann in der Folge nach links von der Fahrbahn abkam und in der Böschung neben der Fahrbahn umkippte", teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Der Renault wiederum wurde vom Lkw abgewiesen und schleuderte mehrere Meter über die Fahrbahn.

Durch den Unfallhergang erlitten die beiden Beteiligten leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Rettungs-, Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten musste die B36 zwischen der Ausfahrt Graben-Süd und der Kreisstraße 3533 über mehrere Stunden bis etwa 18 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizei noch mögliche Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Unfall mitbekommen hat, soll sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung setzen.

+++Montag, 12 Uhr+++

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr. Beide Fahrzeuge sind umgekippt, zwei Personen sind eingeklemmt.

Weitere Informationen folgen, sobald sie uns vorliegen.