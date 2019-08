vor 1 Stunde Karlsruhe Schüsse auf parkenden Lkw in Grötzingen: Fahrer bleibt unverletzt - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Sonntagvormittag in Grötzingen auf einen geparkten Lkw geschossen. Ein 53-Jähriger hatte seinen Lkw auf der Greschbachstraße am Waldrand geparkt und war dabei sich außerhalb des Fahrzeuges Essen zuzubereiten. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.