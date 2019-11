Weihnachten rückt näher - für die meisten Menschen ein Grund zur Freude. Ein reichhaltiges Weihnachtsessen im Kreise der Liebsten und natürlich: Geschenke. Das ist für viele selbstverständlich. Doch es gibt auch Menschen, denen das alles verwehrt bleibt. Wie man ihnen zur Weihnachtszeit etwas Gutes tun kann, haben wir in der ka-news.de-Übersicht zusammengestellt.

Viele Menschen blicken mit Sorge auf die Weihnachtszeit: Oft reichen die finanziellen Mittel nicht, um das Fest sorgenfrei genießen zu können. Für sie sind Geschenke keine Selbstverständlichkeit - und genau hier setzen drei Karlsruher Aktionen an: Ob für ein Kind in Rumänien oder für arme Menschen in unserer Stadt - Karlsruher Bürger können mit verschiedenen Aktionen Wünsche in Erfüllung gehen lassen.

1. Karlsruher Weihnachtstüten: Armen Menschen in der Stadt eine Freude machen

In der Fächerstadt gibt es viele Personen, die in einer schweren Lebenssituation stecken. Ihnen eine Freude zu machen, das ist das Ziel der Aktion "Karlsruher Weihnachtstüte". Das Prinzip ist einfach: Eine der roten Tüten in den teilnehmenden Geschäften abholen, sie füllen - somit in ein Geschenk verwandeln - und wieder abgeben.

Ob Süßigkeiten, Tee oder Spielzeug: Viele kleine Dinge können für Menschen, die sonst nicht viel besitzen, einen großen Unterschied machen. Insgesamt 8.000 Tüten gibt es, die es nun von der Karlsruher Bevölkerung zu füllen gilt. Es ist eine Aktion des Diakonischen Werkes, des Caritas-Verbandes und der Karlsruhe Marketing und Event GmbH.

Mehr Infos: Wann und wie kann ich helfen? Die Aktion läuft bis zum 1. Dezember. Bis dahin können die Tüten abgeholt und, selbstverständlich gefüllt, wieder abgegeben werden. Die teilnehmenden Geschäfte sind: Modehaus Schöpf in der Innenstadt, Tabakwaren Heck in Mühlburg, Modehaus Nagel in Durlach, Autovermietung Sixt im Siemens Industriepark, die Second-Hand-Läden Kashka, Jacke wie Hose und Rappelkischt, Karlsruher dm-Filialen und alle evangelischen und katholischen Pfarrgemeinden.

2. Ein Lkw voller Geschenke: Der Karlsruher Weihnachtspäckchen-Konvoi

Geschenke zum Weihnachtsfest - für Kinder in Osteuropa ist das keine Selbstverständlichkeit. Ein Laster aus Karlsruhe macht sich deshalb Ende November auf nach Rumänien, Moldawien, Bulgarien und in die Ukraine, voll beladen mit Geschenken.

Doch der Karlsruher Laster ist nicht alleine unterwegs, insgesamt 30 Lastwagen machen sich gemeinsam auf den Weg. Mitmachen kann jeder: Einfach einen Schuhkarton füllen und so in ein Geschenk verwandeln, das Kindern eine Freude bereitet. Dann den passenden Aufkleber ausdrucken und aufkleben - und darauf ankreuzen, ob das Geschenk eher für ein Mädchen oder einen Jungen geeignet ist.

Mehr Infos: Wann und wie kann ich helfen? Über die Stadt verteilt gibt es einige Sammelstellen, die die als Geschenke gestalteten Schuhkartons entgegennehmen. Unter anderem das Geschäft Coloretti in der Lammstraße oder die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH auf dem Festplatz Am Samstag, 16. November, kann der Truck und seine Besatzung von 10 bis 19 Uhr auf dem Stephanplatz besucht und das Päckchen auch persönlich abgegeben werden. Ins Päckchen selbst darf fast alles: Spielsachen, Kleidung, Hygieneartikel, Schulsachen, Geldbeutel, Süßigkeiten - oder auch eine persönliche Karte mit Weihnachtsgrüßen.

3. Der Weihnachtswunschbaum in Ettlingen

In der Sparkasse Ettlingen steht ein ganz besonderer Weihnachtsbaum: An ihm hängen Wunschzettel von Kindern, deren Familien finanziell nicht so gut dastehen und an Weihnachten vielleicht nicht jeden Wunsch ihrer Kinder erfüllen können.

Deshalb sind ihre die Mitbürger gefragt: Sie können diesen Kindern eine Freude machen, indem sie einen der Zettel vom Baum nehmen, und den Wunsch des Kindes erfüllen.

Mehr Infos: Wann und wie kann ich helfen? Bis Freitag, 29. November, können die Wunschzettel in der Sparkassenfiliale am Marktplatz in Ettlingen vom Baum genommen werden. Bis Donnerstag, 12. Dezember, kann das Geschenk dann beim Amt für Bildung, Jugend, Familie und Senioren abgegeben werden. Wichtig ist: Das Geschenk darf nicht verpackt sein, damit das Amt es dem entsprechenden Kind zuordnen kann. Die Geschenke werden im Anschluss von Helfern verpackt, es wird darum gebeten, aus diesem Grund etwas Geschenkpapier beizulegen.

