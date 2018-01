vor 8 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Schnelles Internet: Land investiert 8 Millionen Euro in Projekte bei Karlsruhe

Um die Digitalisierung voranzutreiben, hat das Land Baden-Württemberg im vergangenen Jahr 133 Millionen Euro in den Ausbau des schnellen Internets gesteckt. Das teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit. Auch der Landkreis Karlsruhe wurde unterstützt.