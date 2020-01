vor 1 Stunde Anya Barros Karlsruhe Schnee bei Frühlings-Temperaturen? Woher die Schneehügel vor dem Schloss kommen

12 Grad Plus zeigt das Thermometer aktuell an, von Winter ist weit und breit keine Spur in Karlsruhe. Doch Halt, was ist das: Schnee? Mitten in der Fächerstadt türmen sich kleine Schneehügel auf. Dabei hat es in den letzten Tagen doch überhaupt nicht geschneit. ka-news.de ist auf Schneesuche - und hat "Frau Holle" ausfindig gemacht.