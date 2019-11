vor 6 Stunden Karlsruhe/Stuttgart Schmökern zum Abwinken: Karlsruher Buchwochen stehen in den Startlöchern

Jahr für Jahr kommen nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Karlsruhe Zehntausende Bücherfreunde zusammen - und auf ihre Kosten. Die Buchwochen in den beiden Städten stellen in diesem Jahr als Gastland Island in den Mittelpunkt. Eröffnung der Bücherschau in Karlsruhe ist am Freitag, 15. November.