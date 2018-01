vor 6 Stunden Karlsruhe Schlosslichtspiele Karlsruhe: Auch die Händler profitieren

Was 2015 für den 300. Stadtgeburtstag ins Leben gerufen wurde, ist mittlerweile fest etabliert und aus dem Karlsruher Kultursommer nicht mehr wegzudenken. Weil so viele Besucher in die Stadt kommen, um sich die bunte Lichtershow anzuschauen, verzeichnen auch Läden in der Innenstadt mehr Kunden.