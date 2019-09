Schlemmen vor dem Schloss: Foodtruck Convention Karlsruhe geht am Wochenende in die vierte Runde

Ob Burger, Maultaschen oder Eis: Auf dem Schlossplatz, rund um das Karl-Friedrich-Denkmal, wird es am Wochenende allerlei zu probieren geben. Die Foodtruck Convention Karlsruhe geht in die vierte Runde. Schon um 11 Uhr morgens sind die insgesamt 20 rollenden Küchen ab Freitag, 6. September, geöffnet.

Vor der Kulisse des Karlsruher Schlosses wird am kommenden Wochenende "Streetfood auf Rädern" serviert. Von handgemachtem Eis, über Maultaschen bis hin zu Bratwürsten mit Hanf versprechen die Veranstalter ein ein buntes Angebot an Speisen.

Bei freiem Eintritt startet die Foodtruck Connvention am Freitag um 11 Uhr. Auch am Samstag und Sonntag sind Töpfe, Pfannen und Grills ab 11 Uhr heiß.Den besten drei Foodtrucks des Wochenendes winkt im Rahmen eines Jury-Tests überdies ein Preisgeld. In den Abendstunden laufen parallel auf der Fassade des Karlsruher Schlosses die alljährlichen Schlosslichtspiele.