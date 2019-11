Seit Ende April schon zieht sich die Baustelle auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Karlsbad und dem Dreieck Karlsruhe hin. Eigentlich sollte bis Ende Oktober alles fertig sein - doch nun steht fest: Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich noch bis Dezember andauern.

Auf der A 8 bei Bergwald in Fahrtrichtung Karlsruhe werden seit Ende April die Fahrbahn sowie mehrere Brückenbauwerke saniert - das dauert nun wohl länger als geplant.

Der Grund: "Unerwartete zusätzlichen Arbeiten am Wettersbachviadukt", erklärt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Pressemeldung. "Bei günstigen Witterungsbedingungen ist jedoch vorgesehen, die Strecke am 15. November teilweise für den Verkehr freizugeben", heißt es weiter.

Der Verkehr wird dann in Richtung Karlsruhe wieder auf die Richtungsfahrbahn Karlsruhe verlegt. Im Bereich der Wettersbachbrücke soll die Reduzierung auf zwei Fahrspuren bis voraussichtlich in den Dezember 2019 hinein bestehen bleiben. "In Fahrtrichtung Stuttgart werden nach Abschluss aller Arbeiten voraussichtlich ab 23. November wieder alle Fahrstreifen zur Verfügung stehen", so das RP.

