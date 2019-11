vor 1 Stunde Schlangenlinien auf dem E-Roller: 19-Jähriger muss Führerschein abgeben

Am frühen Freitagmorgen fuhr ein alkoholisierter 19-Jähriger mit einem Elektroroller Schlangenlinien in der Karlsruher Oststadt und wurde deshalb einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.