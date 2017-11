vor 52 Minuten Schlangenlinien auf L560: Internistischer Notfall war Unfallursache

Am Samstagabend fuhr ein 31-jähriger Mann in Schlangenlinien auf der L560 von Waghäusel in Richtung Karlsruhe und verunfallte. Die Polizei teilt in ihrer Pressemitteilung mit, dass dadurch gefährdete Verkehrsteilnehmer sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe melden sollen.