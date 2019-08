vor 1 Stunde Karlsruhe Schlange so lang wie die Attraktion selbst: Riesenwasserrutsche lässt Herzen der Kinder und Junggebliebenen höher schlagen und sorgt für Abkühlung

Der kostenlose Badespaß am Kronenplatz lockte bereits am ersten Tag viele Besucher an. Heute geht die Veranstaltung der City Initiative Karlsruhe in die zweite Runde: Wer sich das nicht entgehen lassen will, sollte also heute wieder seine Badesachen dabei haben.