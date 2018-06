Bei einer Schlägerei auf dem Karlsruher Europaplatz wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag Holzstöcke und ein Messer eingesetzt. Laut Polizei wurden dabei drei Personen verletzt.

Der Polizei wurde nach eigener Aussage gegen 0.41 Uhr eine Schlägerei von 10 bis 15 Personen auf dem Europaplatz gemeldet. Durch die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten vor Ort drei Verletzte festgestellt werden. "Im Rahmen der Fahndung wurden drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben, wurde ein 13-jähriger Junge von einer Gruppe junger Männer angegriffen und geschlagen. "Ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger kamen dem Kind zu Hilfe und wurden daraufhin mit Holzstöcken und einem Messer attackiert", so die Polizei weiter. Sie erlitten unter anderem einen Bruch am Handgelenk und eine Stichverletzung am Oberarm und mussten ärztlich behandelt werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 20-Jährigen sowie um einen 19-jährigen. Gegen sie werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren. "Die Gründe für den Angriff sind noch unklar", so die Polizei abschließend. Zeugenhinweise können an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, unter 0721/666-3311, gegeben werden.