Am Wochenende wurde ein 24-Jähriger auf derTanzfläche einer Diskothek zunächst angegriffen und dann ausgeraubt. Das berichtet die Karlsruher Polizei. Nun werden Zeugen des Angriffs gesucht.

"Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag auf der Tanzfläche einer Diskothek der Rudolf-Breitscheid-Straße von drei Unbekannten geschlagen und seiner Goldkette beraubt worden", so die Karlsruher Polizei am Montag. Das Opfer habe bei der Auseinandersetzung eine Nasenbeinfraktur, eine Schnittverletzung am Oberarm durch eine abgebrochen Glasflasche, Prellungen und eine Kopfplatzwunde davongetragen. Er kam zur ambulanten Behandlung in Krankenhaus.

Die Täter konnten aus der Diskothek flüchten. Die Identitäten versucht die Polizei unter anderem mit einer Zeugensuche zu klären. Die Männer werden daher nun mit folgender Beschreibung gesucht: Sie waren alle im Alter von 28 bis 32 Jahren, von kräftiger Statur und über 1,80 Meter groß. Zwei der Täter könnten von der Erscheinung Deutsche gewesen sein, ein weiterer war von südländischer Erscheinung. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 entgegen.