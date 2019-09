Schienenbruch in der Rüppurrer Straße: Bahnpendler müssen bis mindestens 18 Uhr Umleitungen fahren

Aufgrund eines Schienenbruchs im Streckenabschnitt zwischen der Haltestelle Poststraße und der Haltestelle Tivoli auf der Rüppurrer Straße kann die genannte Strecke ab 13.30 Uhr bis mindestens 18 Uhr für den Tram- und Stadtbahnbetrieb nicht genutzt werden. Darüber informieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung. Die Sperrung gilt jedoch nur für Bahnen, die sonst regulär vom Hauptbahnhofsvorplatz über die Poststraße in Richtung Tivoli verkehren.

Aktualisierung, 15.37 Uhr

Wie Christian Homagk, Leiter Instandhaltung bei den VBK, gegenüber ka-news.de vor Ort erklärt, sei die betroffene Schiene "an größerer Stelle beschädigt beziehungsweise gebrochen". Durch Schädigungen am Material könne es passieren, dass die Schiene anfängt, sich zu bewegen und dann beschädigt wird. "Gut fünf Meter Schiene müssen daher hier ausgetauscht werden", so Homagk weiter.

Generell sei man auf solche Fälle aber vorbereitet. "Zumindest die Grundstoffe haben wir immer auf Lager, müssen das Gleis allerdings immer in Handarbeit anpassen, das gibt es nicht als fertiges Bauteil", sagt der Leiter Instandhaltung im Gespräch mit ka-news.de abschließend.

Ursprungsmeldung

In umgekehrter Richtung kann die Strecke regulär genutzt werden. "Mitarbeiter der VBK sind vor Ort, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Nach derzeitigem Stand kann die Strecke bis mindestens 18 Uhr nicht für den Bahnbetrieb genutzt werden", so die Verkehrsbetriebe weiter.

Aufgrund der Sperrung müssen mehrere VBK- und AVG-Linien umgeleitet werden: Die VBK-Linie 2 fährt ab Karlstor über das Konzerthaus zur Südostbahn. Die VBK-Linien 3 und 4 verkehren ab der Haltestelle Karlstor über Konzerthaus zum Tivoli.

Die AVG-Stadtbahnlinien S1 und S11 verkehren ab dem Albtalbahnhof über den Kolpingplatz zum Karlstor. Die Stadtbahnlinien S4, S7 und S8 werden vom Albtalbahnhof über die Haltestellen Kolpingplatz und Konzerthaus zur Südostbahn umgeleitet. Die Linien S51/52 fahren Umleitung über den Kolpingplatz und Mathystraße.