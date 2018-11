Schaukel in Karlsruhe mit Messer präpariert: Polizei wertet Hinweise aus

Die Polizei sucht weiter nach einem Unbekannten, der im Kreis Karlsruhe eine Schaukel mit einem Messer präpariert hat. Mittlerweile seien etliche Hinweise eingegangen. Diese würden aktuell ausgewertet, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Am Donnerstag hatten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs entdeckt, dass der Sitz einer Schaukel auf einem Spielplatz in Rheinstetten mit einem Messer präpariert worden war. Spielende Kinder hätten sich an der nach oben gerichteten Klinge demnach schwer verletzen können.