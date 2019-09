vor 1 Stunde Linkenheim-Hochstetten/Karlsruhe Sauna in Linkenheim-Hochstetten in Brand: Feuer drohte auf Schreinerei überzugreifen

Ein Brand in einer Schreinerei sorgte am Dienstagabend für einen Großeinsatz in Linkenheim-Hochstetten. Eine freistehende Sauna stand in Flammen. Das Feuer drohte auf ein Holzlager der angrenzenden Schreinerei überzugreifen. Gegen 21 Uhr konnte der Brand gelöscht werden. Eine Person wurde leicht verletzt.