(Energetische) Sanierung im Denkmalschutz ist scheinbar ein Widerspruch und führt immer wieder zu Fragen und Vorbehalten. Um die wichtigsten Fakten dazu zu klären, laden der Baubürgermeister der Stadt Karlsruhe, Michael Obert, und der Mieter- und Bauverein Karlsruhe (MBV) zu einer Infoveranstaltung ein.

Insgesamt drei Referentinnen werden daher am Donnerstag, 12. April, von 20 bis 22 Uhr im Bürgersaal im Rathaus am Marktplatz das Thema aus Sicht ihrer speziellen Arbeitsfelder vorstellen: Anete Wellhöfer vom Arbeitskreis Denkmalschutz Karlsruhe beleuchtet die großen Herausforderungen wie Klimawandel, Wohnungsnot und demographischen Wandel, vor dem die Stadtgesellschaft steht. Große Teile des Gebäudebestandes der Karlsruher Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsunternehmen stehen unter Denkmalschutz.

Das führt zu Zielkonflikten. Es stellt sich die Frage: Wie können durch Wohnungsbaugesellschaften zeitgemäße Modernisierungen, Schaffung von Wohnraum und Denkmalschutz umgesetzt werden, ohne dabei Wirtschaftlichkeit, Beibehaltung von sozial verträglichen Mieten, Energieeinsparungen, demographischen Wandel und Wohnungsmangel aus dem Blick zu verlieren?

Rund um den Denkmalschutz

Das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft ist für den Erhalt von zirka 800 städtischen Gebäuden, darunter auch zahlreiche denkmalgeschützte Bauten, zuständig. Die Leiterin des Amtes, Anne Sick, erläutert anhand ausgewählter Beispiele die unterschiedlichen strategischen Ansätze bei der Erneuerung und Modernisierung denkmalgeschützter oder erhaltenswerter Bauten.

Als Referentin für energetische und bauphysikalische Fragestellungen an Kulturdenkmalen hält Silke Vollmann vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart einen Vortrag zum Thema "Energetische Ertüchtigung von Kulturdenkmalen". An ausgewählten Beispielen wird sie zeigen, welche Möglichkeiten bestehen, unter Erhalt des geschützten Erscheinungsbildes beziehungsweise der Bausubstanz Kulturdenkmale energetisch zu ertüchtigen. Im Anschluss an die Vorträge antworten die Referenten auf Fragen.