Sanierung, Erhalt, Neubau: Was hat die Karlsruher Stadthalle bislang gekostet?

Die Sanierung der Karlsruher Stadthalle droht ein Fass ohne Boden zu werden: Die Kosten sind auch bei diesem Projekt unerwartet in die Höhe geschossen. Wie viel Geld die Stadthalle bislang insgesamt gekostet hat, wollte die Karlsruher Linke im Gemeinderat wissen.

Seit 1985 ist sie in Betrieb und seit vergangenem Jahr wird sie einer umfangreichen Sanierung unterzogen: Die Karlsruher Stadthalle am Festplatz. Wie umfangreich die Arbeiten schlussendlich werden müssen, war aus Sicht der Stadt vorher nicht abzusehen. Jetzt ist aber klar, dass die Sanierung deutlich teurer wird und länger dauert, als ursprünglich vorgesehen.

Grund genug für die Karlsruher Linke im Gemeinderat eine Anfrage zu starten, wie viel Geld für die Stadthalle bislang insgesamt aufgebracht wurde. Wie hoch waren die baulichen Kosten zwischen 1985 und 2018 im Durchschnitt und wie hoch im gesamten Zeitraum?

Seit 2007 fast 90 Millionen Euro für Sanierungen

Eine Frage, welche die Stadt nur teilweise beantworten kann: "Zum Haushaltsjahr 2007 hat eine Umstellung im Buchungssystem der Stadt Karlsruhe stattgefunden", heißt es in der Stellungnahme. "Aus diesem Grund können für die gewünschten Auswertungen nur die Zahlen der Jahre 2007 bis 2017 zugrunde gelegt werden.

Die besagen, dass die Stadthalle jährlich knapp über 412.000 Euro an Bauunterhaltungs-Kosten benötigt hat. Für Sanierung und Modernisierung seien jährlich etwa 1,2 Millionen Euro angefallen. In der Summe seien in den zehn Jahren für die Bauunterhaltung rund 4,5 Millionen Euro, für die Sanierung bislang rund 13,2 Millionen Euro gezahlt worden.

Hinzu kommen nun nach aktuellem Stand nochmal rund 76 Millionen Euro. Ursprünglich waren nur 58 Millionen Euro im Haushalt eingestellt gewesen, weil die Arbeiten an der Lüftungsanlage aber deutlich mehr Zeit und Geld benötigen, muss die Stadt nun mit Mehrkosten rechnen. Erst Anfang 2021 soll das Gebäude wieder für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Der Bau der Stadthalle hat umgerechnet 1985 rund 130 Millionen Euro gekostet.

