Nach mehreren Sachbeschädigungen im Februar ist der Karlsruher Polizei auf die Spur von weiteren Verdächtigen gekommen.

Rund zwei Monate nach den massiven Sachbeschädigungen in Karlsruhe hat die Polizei zwei weitere Verdächtige gefasst. Das berichten die Ermittler am Donnerstag in einer Pressemeldung. "Neben den bereits ermittelten 13, 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen, von denen sich der 16-Jährige nach wie vor in Haft befindet, kamen die Beamten auch einem 19-Jährigen und einem 22-Jährigen auf die Spur", heißt es im Bericht weiter.

"Die Beiden räumten nach der Durchsuchung ihrer Wohnungen ein, an einem Einbruch in das KSC-Jugendheim und an einem Einbruch in ein Bürogebäude beteiligt gewesen zu sein." Damals wurden massive Schäden angerichtet. Zur gleichen Zeit kam es auch zu einem Einbruch mit Vandalismus im Tunnel der Kombilösung.

