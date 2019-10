Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag, 20. auf 21. Oktober, mit der Bahn nach Rastatt fahren möchte, der muss längere Fahrtzeiten einplanen. Der Grund hierfür sind Bauarbeiten an den Gleisen, wegen denen Fahrten ausfallen und ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet wird.

Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mitteilt, müssen in der Nacht von Sonntag auf Montag Arbeiten im Gleisbereich durchgeführt werden. Im Bereich Durmersheim kam es zu sogenannten Schlammstellen, die nun beseitigt werden müssen, damit kein weiterer Schaden im Gleisunterbau entsteht. Daher müssen im Zeitraum von Sonntag, 23.30 Uhr, bis Montagfrüh, 7.30 Uhr, Züge der Linien S7 und S8 zwischen Karlsruhe und Rastatt Bahnhof ausfallen.

Die DB Netz AG führt in der Nacht von Sonntag auf Montag (20./21. Oktober) Streckenarbeiten zwischen #Karlsruhe und #Rastatt durch. Deshalb entfallen acht Bahnverbindungen auf den Linien S7 und S8. Sie werden durch Busse ersetzt. Mehr Infos: https://t.co/1R3c4RNuHY pic.twitter.com/kI3TSCNm0k — AVG. Bewegt alle. (@AVG_mbH) October 16, 2019

"Die Züge in Richtung Achern/Freudenstadt beginnen erst in Rastatt Bahnhof. Die Züge in Richtung Karlsruhe enden bereits in Rastatt", schreibt die AVG in ihrer Pressemeldung. "Zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof-Vorplatz und Rastatt Bahnhof ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, auch die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten und sich zudem auf längere Reisezeiten bei den Fahrten mit dem SEV einzustellen!"