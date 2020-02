Rotlicht missachtet: Mann und Kind bei Unfall in Linkenheim-Hochstetten teils lebensgefährlich verletzt

In der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, rund 15 Kilometer nördlich von Karlsruhe, kam es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall. Hierbei wurde ein 25-jähriger Mann lebensgefährlich und ein fünfjähriges Kind schwer verletzt.

Donnerstag, 7.47 Uhr

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 59-jährige Autofahrerin auf der Karlsruher Straße in östlicher Richtung. Auf Höhe der Bachstraße übersah sie das Rotlicht und erfasste einen 25-jährigen Mann sowie ein fünfjähriges Kind, welche gemeinsam die Straße an der dortigen Fußgängerampel überquerten.

"Hierbei wurde der Mann lebensgefährlich und das Kind schwer verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in eine Karlsruher Klinik gebracht", so die Polizei in einer Pressemeldung. Neben drei Streifenbesatzungen waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, zwei Krankenwägen und eine Notfallhilfe im Einsatz. Die unter Schock stehende 59-jährige Fahrerin wurde durch eine Notfallseelsorgerin vor Ort betreut.

Mittwoch, 17.20 Uhr

Der Autofahrer hat die beiden Passanten in der Karlsruher Straße an einer Fußgängerfurt erfasst. Dabei handelt es sich um eine Fläche auf der Straße, die für die Führung von Fußgängern gekennzeichnet ist - beispielsweise bei Ampelübergängen. Für eine schnelle medizinische Hilfe ist laut ersten Informationen der Polizei ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie der Redaktion vorliegen.