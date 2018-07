Die Karlsruher Roller Derby-Spielerinnen treffen in der Rheinstrandhalle am Samstag, 7. Juli, auf die Münsteraner Mannschaft. Ein Spiel der zweiten Bundesliga, und dabei hätten die Karlsruherinnen gute Chancen auf einen Sieg.

Am Samstag, 7. Juli, treffen die RocKArollers, das Roller Derby-Team des Sportvereins SSC Karlsruhe, auf die Zombie Roller Girlz Münster. Die RocKArollers spielen diesmal in der Rheinstrandhalle, so ein Pressebericht des SSC Karlsruhe. Die Chancen auf einen Sieg stehen recht gut, da sind sich die RocKArollers sicher: "Den Gegner haben wir letztes Jahr klar mit 250:133 besiegt. Und das Team ist sehr motiviert und hat hart trainiert", so die Spielerinnen abschließend.

Das Derby fängt am kommenden Samstag, um 13.30 Uhr an. Im Anschluss wird eine Afterbout-Party mit Übertragung der Fußball-WM in der Alten Hackerei stattfinden. Die Zuschauer können bereits Tickets online kaufen oder spontan an der Tageskasse.