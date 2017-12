Am Dienstag, 3. Januar, findet im Waldgebiet zwischen Durlach und Stupferich eine sogenannte Drückjagd statt. Die Rittnertstraße wird ab 9 Uhr einige Stunden gesperrt sein. Die Buslinie 23 wird in dieser Zeit ebenfalls entfallen.

Im Waldgebiet zwischen Durlach und Stupferich findet am Mittwoch, 3. Januar 2018, zwischen 9 und 12 Uhr eine sogenannte Drückjagd statt. Um die Jagd möglichst effektiv durchführen zu können und die Risiken für den Straßenverkehr zu minimieren, wird die Rittnertstraße für den gesamten Verkehr in diesem Zeitraum voll gesperrt. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer entsprechenden Pressemeldung mit.

Davon ist auch die Buslinie 23 betroffen, die zwischen Durlach und Stupferich verkehrt. Die Linie soll während der Jagd eingestellt bleiben und die Haltestellen Dürrbachstraße, Lerchenberg, Eisenhafengrund, Thomashof und Gerberastraße in beiden Richtungen ersatzlos aufgehoben werden.

Alternative Fahrmöglichkeit

Ein alternativer Anschluss nach Stupferich besteht für Fahrgäste der Linie 23 über die Buslinien 24 und 47, so die VBK in ihrer Pressemitteilung. Die Fahrgäste können an der Haltestelle Durlach Turmberg 4 Minuten vor beziehungsweise16 Minuten nach der Regelabfahrtzeit der Linie 23 mit der Linie 24 zunächst bis zur Haltestelle Zündhütle fahren und dort in die Linie 47 umsteigen, die sie dann weiter bis nach Stupferich mitnimmt.

Sollte die Jagd gegebenenfalls vor 12 Uhr beendet sein, kann die Sperrung der Rittnertstraße auch früher aufgehoben und der reguläre Fahrbetrieb auf der Linie 23 wieder aufgenommen werden. Da die Linie 23 mit der Linie 21 verknüpft ist, bleiben die Busse von Grötzingen kommend solange an der Haltestelle Durlach Turmberg stehen, bis die planmäßige Abfahrtszeit als Linie 21 zurück in Richtung Grötzingen erreicht ist.