vor 50 Minuten Karlsruhe Risikoreiches Spiel gegen Rostock erwartet: Polizei bittet Fans beider Vereine um mehr Fairness und Vernunft

Am Samstag trifft der KSC um 14 Uhr auf den FC Hansa Rostock. Weil es in der Vergangenheit zwischen den Anhängern beider Clubs wiederholt zu Auseinandersetzungen gekommen war, wurde die Begegnung zum Hochrisikospiel erklärt. Mit einem offenen Brief hat sich die Karlsruher Polizei daher im Vorfeld an die Fans der Vereine gewandt. Einsatzleiterin Gabi Evers appelliert an die Fairness und Vernunft beider rivalisierender Lager.