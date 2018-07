vor 1 Stunde Stuttgart Risikogebiet im Südwesten: Vielzahl an Zecken sorgt für höheres FSME-Risiko

Mit einer hohen Zahl an Zecken steigt im Südwesten auch das Risiko, an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zu erkranken. "Sommerliche Temperaturen und Niederschläge in den letzten Wochen haben zu idealen Bedingungen für Zecken geführt", teilte das baden-württembergische Landesgesundheitsamt mit.