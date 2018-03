Wie kommen wir in der Fächerstadt in Zukunft von A nach B? Mit dem Auto? Bus und Bahn? Oder wird Ridesharing die Mobilitätskonzepte ergänzen? Um das zu testen, gab es in Karlsruhe einen dreitägigen Pilotbetrieb. Mit mehr als 1.000 Nutzern fällt das Fazit sehr positiv aus.

Die diesjährige Messe IT-Trans war für moovel eine erfolgreiche Fachmesse und -konferenz. Während der Messetage hat das Mobilitätsunternehmen zusammen mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) den on-demand Ridesharing Service getestet. Über die App der KVV konnten Nutzer die Kleinbusse buchen. Wenn mehrere eine ähnliche Strecke nutzen wollten, sammelte ein Algorithmus die Anfragen und das Shuttle konnte geteilt werden.

Mehr als 1.000 Fahrgäste haben in den drei Tagen den Service in Anspruch genommen. Das teilt der KVV in einem Bericht an die Presse mit. Mit dem Ridesharing-Angebot wurden auch hier neue Wege der Mobilität beschritten. "Der Pilotbetrieb hat gezeigt, dass solch ein on-demand Shuttle eine gute und flexible Ergänzung zu unserem leistungsstarken ÖPNV-Angebot sein kann, weil es sich stark an den individuellen Bedürfnissen der Nutzer ausrichtet", zeigt sich KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon zufrieden mit dem Verlauf der Testphase.

Erkenntnisse aus der Testphase

Vor allem in den Morgenstunden und am Abend war das Shuttle gut gebucht, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Doch Karlsruhe ist wegen der vielen Baustellen eine besondere Teststadt: "Wir haben während des Betriebs hier beispielsweise gelernt, dass wir unser Echtzeit-Routing auch bei vielen Baustellen weiter optimieren können. Wir werden unseren Algorithmus entsprechend anpassen", ergänzt moovel die Pressemitteilung.

Mehr zum Thema:

"Ridesharing" in Karlsruhe: Mobilität der Zukunft mit Tücken und noch ohne Nutzer