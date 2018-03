Ist der Busverkehr auf Abruf die Zukunft? Diese Frage stellte sich die ka-news-Redaktion und nutzte die dreitägige Pilotphase des "on-demand Ridesharing", um sich selbst ein Bild zu machen. Ein Erfahrungsbericht von Florian Kaute.

Werden nach einem fixen Fahrplan auf einer festgelegten Strecke fahrende Busse bald der Vergangenheit angehören? Ist der ÖPNV der Zukunft individuell auf den einzelnen Nutzer zugeschnitten? Und braucht man überhaupt noch menschliche Fahrer für das Konzept? Fragen über Fragen, welche im Rahmen der dreitägigen Testphase des "on-demand Ridesharing" des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) nicht beantwortet werden können.

Einen Vorgeschmack auf diese "bedarfsgerechte und flexible Mobilität" von Morgen aber werden seit Dienstag in Karlsruhe gegeben. Während der IT-Trans, der Fachmesse für intelligente Lösungen für den öffentlichen Personenverkehr, wurde in Karlsruhe ein solches Ridesharing testweise eingerichtet.

App sagt den Kunden und Fahrer den Weg

Per App kann ein Shuttle-Service bestellt werden, der dann durch durch einen Algorithmus die schnellste Route sucht. Der Van wird dann, sollte es zur Route passen, mit anderen Fahrgästen geteilt - alles ohne festen Fahrplan. Ich wollte es einfach mal ausprobieren: Funktioniert das System schon, komme ich schneller an und wer nutzt den Service bereits?

Mein Ziel war es, einmal quer durch die Innenstadt zu fahren: Von der ka-news-Redaktion in der Karlsruher Oststadt, nahe des Gottesauer Platzes, sollte es zur Knielinger Allee am Städtischen Klinikum gehen. Die kostenlose App "KVV.mobil powered by moovel" zeigt mir mehrere Bahnverbindungen an, jeweils mit Umsteigen und einer Reisedauer von bis zu 30 Minuten. Der Shuttle soll hingegen in 12 Minuten dort sein - allerdings sagt mir die App, dass ich fünf Fußminuten entfernt aussteigen soll. Der Shuttle fährt nämlich nicht jeden Wunschort an, sondern stoppt an rund 100 festgelegten Haltepunkten. Trotz allem ist die Verbindung schneller als die Bahn - laut Plan.

Bislang eher Taxi- als Busverkehr

Der nächste Shuttle soll in nur acht Minuten am nächsten Haltepunkt sein, zwei Minuten Fußmarsch von der Redaktion entfernt und direkt vor einem Hotel. "Viele Haltepunkte sind Hotels", erklärt mir mein erster Fahrer Valentin. Er ist ein Student aus Karlsruhe und fährt als Nebenjob noch bis Donnerstag einen Mercedes V-Klasse durch Karlsruhe. Bereits vier Minuten vor der vorgesehen Zeit fährt mein persönlicher Shuttle-Service ab. An Bord: Nur Valentin und ich.

Unsere Fahrt geht direkt zu meinem gewünschten Ziel - unterwegs steigt niemand zu. Bislang habe er vor allem Gäste der Fachmesse von Hotels nach Rheinstetten gefahren, erzählt der Fahrer. Unterwegs zugestiegen sei bislang noch niemand. Er geht davon aus, dass sich der derzeit kostenlose Service noch herumsprechen muss, bis das "on-demand Ridesharing" und die dahinter steckende Software das volle Potential entfalten kann.

Shuttle ist seiner Zeit voraus

Fünf Minuten vor der ursprünglich vorgesehen Zeit sind wir an meinem Ziel angekommen. Die Berechnung der Fahrzeit hat also gepasst, nicht beachtet wurde zu Beginn, dass der Shuttle zu früh da war. Dieses Mal darf ich an einer Straßenecke aussteigen - warum ausgerechnet hier ein Haltepunkt eingerichtet wurde, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich.

Nach der Mittagspause soll es dann mit dem Shuttelservice zurück gehen. Diese Mal eine Strecke von der Rheinhafenstraße in Daxlanden zur Oststadt. Doch die App zeigt nur Bahnverbindungen an. Der Grund: Testbereich ist nur auf die Karlsruher Innenstadt festgelegt. In der Moltkestraße im Norden, am Entenfang im Westen, entlang der Südtangente im Süden und am Ostring im Osten ist Schluss. Eine Ausnahme stellt dabei nur das Messegelände bei Rheinstetten dar.

Fahrer und Fahrgast nehmen nicht den direkten Weg

Zurück im "moovel-Gebiet" am Entenfang dann der nächste Versuch: Diese Mal wird mir ein Shuttle vorgeschlagen, allerdings schlägt offenbar die GPS-Ortung fehlt. Mir wird ein Startpunkt rund 650 Meter Luftlinie entfernt in der Hardtstraße zugeteilt. Oder gibt es schlicht keinen näheren Haltepunkt? Das kann ich nicht sagen, weil es keine öffentliche Übersicht der Haltepunkte geht. In der Hardtstraße 70 angekommen, stellt sich der Stopp dieses Mal als normale Bushaltestelle heraus.

Über die App kann ich nachverfolgen, wo mein Fahrer aktuell ist. Er kommt vom anderen Ende der Innenstadt über die Südtangente angefahren und fährt aus unerklärlichen Gründen einen größeren Bogen, um zu mir zu gelangen. An den Fahrgästen kann es nicht liegen, denn auch dieser Shuttle ist leer. So verlängert sich die anfangs vorgeschlagene Zeit um rund fünf Minuten, bevor es überhaupt los geht.

Neuheit muss erst noch ankommen

Auch dieser Fahrer lässt sich von einem Smartphone hinter der Scheibe den schnellsten Weg zu meinem Ziel sagen - erneut ohne Zwischenhalt und ohne weitere Fahrgäste. Mit einer Verspätung von rund acht Minuten im Vergleich zur Angabe bei der Buchung komme ich wieder Nahe der Redaktion an.

Die Technik funktioniert also grundsätzlich - mehr oder weniger. Massentauglich scheint es allein aufgrund der Bekanntheit und vor allem des eingeschränkten Angebots aktuell noch nicht zu sein. Es zeigt jedoch, wie der Nahverkehr der Zukunft aussehen kann.

Der Test des "moovel on-demand Shuttle Service" ist am heutigen Mittwoch noch bis 24 Uhr möglich. Am morgigen Donnerstag, 8. März, ist der Service von 8 bis 18 Uhr verfügbar. Gebucht werden kann der Shuttle über die kostenfreie KVV.mobil-App, die es im Google Playstore und im Apple App-Store gibt.