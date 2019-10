vor 31 Minuten Rheinstetten Rheinstetten: Pizzalieferant fährt über Rot und kollidiert mit Straßenbahn

In Rheinstetten hat ein Pizzalieferant gestern Nacht gegen 22.35 das Rotlicht missachtet. An der Kreuzung Mörscher Straße / Rappenwörthstraße fuhr in den Schienenbereich hinein und kollidierte mit einer Straßenbahn der Linie S2. Er wurde von einem Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.