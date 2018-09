vor 3 Stunden Stutensee Rentnerin bei Vollbremsung einer Straßenbahn schwer verletzt

Eine Rentnerin ist bei der Vollbremsung einer Straßenbahn in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) schwer verletzt worden. Die 73-Jährige habe am Mittwochabend nach einem freien Sitzplatz in der Tram gesucht, als es zu dem Unfall kam, so die Polizei. Die Frau sei mit schweren Rückenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.