vor 5 Stunden Stuttgart Regen, Wind und selten freundlich: wechselhaftes Wetter am Wochenende

Nach Sturmtief "Bianca" wird das Wetter am Wochenende wechselhaft und mild. Am Freitag bleibt es im Südwesten wechselnd bewölkt, aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei Grad im Bergland und elf Grad am südlichen Oberrhein.