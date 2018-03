Wenige Minuten nach Mitternacht kam es am Freitag zu einem Raub beim Mühlburger Tor. Ein Mann stahl dabei einer 48-Jährigen ihr Handy.

Die 48-Jährige war am Freitag gegen 00.30 Uhr im Bereich des Mühlburger Tores auf dem Nachhauseweg, so die Polizei. Als sie gerade ein Telefonat beendet hatte, kam ihr ein Unbekannter entgegen, rempelte die Frau an und forderte, unter Androhung von Schlägen ihr Mobiltelefon. Die eingeschüchterte Frau gab dem Mann daraufhin das Handy. Dieser ging anschließend in Richtung Yorckstraße davon. Die Frau verständigte dann erst nachdem sie zuhause war die Polizei.

Der Täter wird als zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und lockige schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer grauschwarzen Winterjacke und dunklen Jeans. Er sprach gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/939-5555, entgegen.