Ratten in Karlsruhe: Stadt appelliert an Bürger - "Müll entsorgen!"

In Karlsruhe werden regelmäßig Ratten an der Oberfläche gesichtet. Unter anderem treiben sie die Baustellen der Kombilösung nach oben. Das Problem ist bekannt: Im April versprach die Stadtverwaltung Bekämpfungsmaßnahmen. Wie sieht die Situation jetzt aus?

Sie sind in der Regel nicht gerne gesehen, treiben sich meist in der Kanalisation herum und kommen aber auch immer wieder an die Oberfläche. Die Rede ist von Ratten. Die Bauarbeiten der Kombilösung liefen zwei Jahre bis zum erstem Mal von einer "Plage" der Nagetiere in der Fächerstadt gesprochen wurde. Der Grund: Die Bauarbeiten am Stadtbahntunnel unter der Kaiserstraße treiben die Tiere an die Oberfläche.

In den folgenden Jahren waren die Ratten immer wieder Thema. Im April landete das Thema auf der Tagesordnung im Karlsruher Gemeinderat: Die FDP-Fraktion erkundigte sich nach der Ausbreitung der Ratten im Stadtgebiet. Die Stadtverwaltung räumt ein: Es gibt einige Problemstellen, beispielsweise am Durlacher Tor und im Umfeld der Kirche St. Bernhard, in der Günther-Klotz-Anlage und am Friedrichsplatz. Die Stadt sicherte zu: Man wolle sich um die Bekämpfung der Nagetiere kümmern.

Population schrumpft nicht - wächst aber auch nicht

Wie hat das geklappt? Sechs Monate nach der Sitzung des Gemeinderats, werden die Tiere noch an einigen Stellen gesichtet - vor allem in Baustellenbereichen. Ein Zeichen für eine Vergrößerung der Population? "Verlässliche Zahlen zur Rattenpopulation sind kaum zu bekommen", so Helga Riedel vom Presse- und Informationsamt der Stadt Karlsruhe, "Schwankungen gibt es immer, aber über die Jahre hinweg ist die Population nach Einschätzung unserer Fachleute eigentlich stabil."

"Im Sommer erreichen uns mehr Meldungen über gesichtete Ratten, im Winter weniger. Von Mai bis September sind es etwa drei mal so viele Meldungen zu Ratten-Sichtungen im Vergleich zum Rest des Jahres", führt Riedel weiter aus.

Gift kommt zum Einsatz

Die Bekämpfung wird vom entsprechenden städtischen Fachbereich durchgeführt: Das Tiefbauamt kümmert sich um auftretende Populationen in und im Umfeld der Kanalisation, das Gartenbauamt um die Tiere in Grünanlagen und Grünstreifen sowie das Amt für Abfallwirtschaft um Ratten in Zusammenhang mit Abfallbehältern, Müllcontainern und um die Öffentlichkeitsarbeit zum richtigen Umgang mit Abfall, Kompost und Mülltrennung. "Die Ämter nehmen gezielte Bekämpfungsmaßnahmen vor, gegebenenfalls auch durch geschütztes Auslegen von Gift", so Riedel weiter.

Bei den städtischen Baustellen ist wiederum die Baufirma für die Reinigung zuständig. Eine Aufgabe, die auch wahrgenommen werde, sagt Achim Winkel, Pressesprecher der Karlsruher Schienen Infrastruktur-Gesellschaft (Kasig). So seien es insbesondere die Erschütterungen der Baustelle, welche die Ratten an die Oberfläche treibe, so Winkel. Damit sie dort keine Nahrung finden, würden eigene Kräfte die Baufelder sauber halten. Weiterhin sind Rattenköder in den betroffenen Baustellenbereichen angebracht.

Müll in die Tonne, statt auf den Boden

Eine der Schwerpunkte der Bekämpfungsmaßnahmen sei die Günter-Klotz-Anlage. "Ob hier die Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die aufgestellten Hinweisschilder (Tenor: Wildtiere nicht füttern) erfolgreich ist, wird man erst nach einer gewissen Zeit beurteilen können", so die Stadt.

Generell appelliert die Stadt aber an die Bürger: "Jeder kann dazu beitragen, dass sich Ratten im Stadtgebiet nicht zu sehr vermehren", so Riedel, "Lebensmittelreste nicht einfach durch Fallenlassen 'entsorgen', sich also eigenverantwortlich um den eigenen Müll kümmern." So gebe es beispielsweise auf dem Christkindlesmarkt ausreichend Mülleimer und Reinigungspersonal - nur würden die Abfallbehälter schlicht häufig nicht genutzt werden.

Mehr zum Thema:

Erst Tauben, dann Ratten: Karlsruhe hat ein Schädlings-Problem!

Mehr Ratten in Karlsruhe? Müll und Kombilösung treiben Nager nach "oben"

Ratten-Plage in Karlsruhe? - Bauarbeiten treiben Nager an die Oberfläche